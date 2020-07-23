رياضة | مران بدني قوي للاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مران بدني قوي للاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران المسائي اليوم الخميس.

وقاد بينيكل لاعبي الفريق في مران اليوم بعدد من الفقرات البدنية، تخللتها فقرة بدنية باستخدام الكرة باليد وفقرات جري حول الملعب وتدريبات أخرى.

ويخوض الأهلي مباراتين وديتين غدًا أمام سموحة ويوم ٢٨ يوليو الجاري أمام الجونة، استعدادًا لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.