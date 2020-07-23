رياضة | برشلونة يحسم مصير أومتيتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم مصير أومتيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني حسم مستقبل مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي وأبلغه بقراره النهائي في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن مسئولي النادي الكتالوني أخبروا أومتيتي برغبتهم في بيعه وطلبوا منه البحث عن نادي جديد ينضم له في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة نجح في إقناع النجم الفرنسي بأنه لن يعود لمستواه الذي كان عليه في السابق وأنه لن يستعيد مكانه في الفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مسئولي البلوجرانا أعربوا عن رضاهم الكامل عن آداء الفرنسي كليمنت لينلجيت الذي يقدم مستوى مميز كما أن أخطائه قليلة في المباريات.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي برشلونة سيقومون في الفترة المقبلة بالتفاوض مع لينجليت على تجديد عقده.