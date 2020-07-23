رياضة | أمير عبد العزيز: مباراة بيراميدز كانت مهمة للغاية.. والزمالك قدم الشوط الثاني بشكل مثالي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أمير عبد العزيز: مباراة بيراميدز كانت مهمة للغاية.. والزمالك قدم الشوط الثاني بشكل مثالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أمير عبد العزيز المدرب العام بنادي الزمالك بمستوي الفريق في الشوط الثاني أمام بيراميدز في اللقاء الودي مساء اليوم تحضيراً لاستئناف الدوري.

وخسر الزمالك بهدف نظيف لصالح بيراميدز سجله اللاعب رجب بكار.

وقال أمير عبد العزيز في تصريحاته عقب نهاية اللقاء اليوم: مباراة بيراميدز كانت مهمة للغاية، الاداء الشوط الأول لم يكن على المستوي ولكن تحسن الأداء في الشوط الثاني رغم طرد محمود علاء.

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واضاف: كارتيرون كان يرى أن طرد محمود علاء مفيد ليرى قدرة اللاعبين على اللعب تحت ضغط قبل المواجهات المهمة بافريقيا باللعب بنقص عددي.

وتابع: المعسكر مفيد للغاية للوقوف على مستوى كل اللاعبين.

وعن سر عدم الدفع بأحمد عيد مبكراً بعد الطرد مباشرة، أكد أمير عبد العزيز أن كارتيرون رأى أن إسلام جابر كان يؤدي بشكل جيد والاعتماد عليه في الجبهة اليمنى واجراء التغييرات في الشوط الثاني.