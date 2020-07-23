شكرا لقرائتكم خبر عن الروماني لوتشيسكو يعود إلى أوكرانيا لتدريب دينامو كييف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي دينامو كييف المنافس في الدوري الأوكراني لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع ميرتشا لوتشيسكو مدرب رومانيا وتركيا السابق.
وحول لوتشيسكو، الذي سيكمل 75 عاما يوم الأربعاء المقبل، نادي شاختار دونيتسك الأوكراني في السابق إلى قوة لا يستهان بها محليا وأوروبيا.
وبعد توليه مسؤولية شاختار في مايو أيار 2004 فاز بالدوري الأوكراني ثماني مرات وبكأس رومانيا خمس مرات ولقب الدوري الأوروبي في 2009 ليصبح أنجح مدرب في تاريخ النادي.
كما درب لوتشيسكو إنتر ميلان الإيطالي وغلطة سراي وبشيكطاش في تركيا وزينيت سان بطرسبرج الروسي والعديد من الأندية الأخرى.
ووقع المدرب الروماني عقدا لعامين مع دينامو كييف يتضمن بندا يسمح بالتمديد لعام إضافي.
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