محمد عواد يتمنى الشفاء العاجل لحمدي فتحي بعد إصابته بفيروس كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غرد محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك متمنياً الشفاء لحمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي بعد إصابته الخميس، بفيروس كورونا المستجد.
وتأكدت إصابة حمدي فتحي، لاعب النادي الأهلي، بفيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة المسحة الأخيرة التي أجراها لاعبو الأهلي، أمس الأربعاء.
وكتب عواد عبر موقع تويتر للتغريدات القصيرة: «ألف سلامة عليك ياحبيبي»
وعلمت «المصري اليوم» أن هناك شكوكًا حول إصابة النيجيري جونيور أجايي كذلك، إلا أن النادي لا يزال بانتظار التأكد من نتيجة فحوصات اللاعب.
وقرر الأهلي إجراء مسحة جديدة لجميع لاعبي الفريق، غدًا الجمعة، في ظل مشاركة حمدي فتحي في التدريبات الجماعية الأخيرة مع زملائه.
ولم يتم بعد، عقب الأنباء الأخيرة، اتخاذ قرار بشأن إقامة ودية سموحة المقرر إقامتها غدًا أو إلغائها.
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