شكرا لقرائتكم خبر عن «تشاتشيتش»: قدمنا مباراة قوية.. والفوز على الزمالك يعطي انطباعًا جيدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه سعيد للغاية بأداء الفريق في مباراة الزمالك والفوز الودي بهدف نظيف سجله المدافع رجب بكار، مشددًا على أن الفريق قدم مواجهة قوية وكان الأفضل طوال شوطي المباراة والأكثر خطورة وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف في ظل ضياع عدة فرص سهلة، مشيرًا إلى أن الزمالك كان أقل خطورة ولم تكن له فرص واضحة طوال الشوطين حيث سيطر بيراميدز على مجريات اللقاء بالكامل.

وأضاف المدرب الكرواتي بأن الفوز أمر جيد للغاية رغم عدم أهميته في اللقاءات الودية، ولكنه يعطي جو عام جيد داخل الفريق، وهو أمر مهم لأي جهاز فني، ومع توالي المباريات يتحسن أداء الفريق كثيرًا ونستعد بكل قوة لاستئناف الدوري الممتاز مثل الزمالك وباقي أندية المسابقة المحلية.

وأشار «تشاتشيتش» إلى أنه أهم من الفوز هو الاستفادة الفنية من اللقاء وعدم الخروج بأي إصابات مشيرًا إلى أن الفريق افتقد جهود بعض اللاعبين مثل دونجا ومحمد فاروق وأنطوي وكانون بسبب الإصابة ويسعى لأن يكون الجميع جاهزًا في المرحلة المقبلة وقبل انطلاق الدوري.

وعن مباراة المصري المقرر لها ٢٩ يوليو الجاري، أوضح المدرب أنه سيسعى لمنح اللاعبين فرصة أكبر ووقت أطول للمشاركة مثلما حدث في لقاء الزمالك حيث منح فرص ووقت أطول للاعبين والتغييرات كانت في حدود وسيطبق ذلك في مواجهة المصري، مشددًا على أن «مباراة طنطا في بداية عودة المباريات يوم ١٠ أغسطس بالدفاع الجوي لن تكون سهلة وجميع لقاءات المسابقة قوية للغاية ونستعد جيدا للمواجهة الأولى وسنلعب كل مباراة على أنها بطولة يجب الفوز بها لحصد كل النقاط المتاحة في الدور الثاني للتقدم أكثر في جدول المسابقة».

اختتم تصريحاته موضحا أن هدف بيراميذر الأولى هو الفوز بالكونفدرالية ولكننا نركز على عبور فيتا كلوب والوصول للنهائي، ومن الجيد أن المباريات ستكون في شهر سبتمبر بحيث يكون الفريق مستعدا أكبر وجاهزا بعد خوض لقاءات الدوري الممتاز.

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