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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غاتوزو: يتوجب علينا التعافي قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020
طالب مدرب نادي نابولي الايطالي جينارو غاتوزو من لاعبيه تقديم افضل ما لديهم خلال المواجهة المرتقبة التي ستجمع فريقه أمام برشلونة على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا.
ونشرت صحيفة سبورت الاسبانية تصريحات غاتوزو التي اتت كالاتي: "إذا لعبنا بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، لن ندغدغ البارسا في دوري الأبطال، فما بالك بإيذائهم".
واضاف: "نحن نصنع الفرص ولكننا نفشل في ترجمتها إلى أهداف، ثم يهز الخصوم شباكنا، لقد حدث ذلك بالفعل عدة مرات ويتوجب علينا تصحيحه قبل مواجهة برشلونة، لأنه فريق سيُسبب لنا الكثير من المشاكل".
واختتم: "أولويتنا الآن هي التقدم في الدوري الإيطالي وبعد ذلك سنتحدث عن دوري أبطال أوروبا، لكننا من الواضح أنه يجب علينا التعافي إذا أردنا تحقيق أهدافنا".
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