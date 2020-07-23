فلادان يطالب بمدافع أجنبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات التعاقد مع مدافع أجنبي أبرز مطالب مدرب فريق الأهلي فلادان، وذلك بعد إجرائه ثلاث مباريات ودية أمام فرق من الدرجة الأولى استطاعت هز شباك الأهلي في المباريات الثلاث. وجرب فلادان أكثر من طريقة، حيث لعب بـ3 مدافعين في المباراتين الأولى والثانية واللتين انتهتا بالتعادل الإيجابي 1-1، ولم تكن مشكلة الدفاع هي الوحيدة التي يبحث فلادان عن حل لها، حيث إن الضعف الهجومي كان واضحا، والذي لم يسجل سوى هدفين في ثلاث مباريات، ولكن هذه المشكلة قد يكون سببها غياب الثلاثي جانيني وبلايلي ومهند عسيري لأسباب مختلفة.

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