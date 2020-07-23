الاتحاد الآسيوي: بطولات 2020 في موعدها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أهمية استكمال مسابقات الأندية والمنتخبات الوطنية في عام 2020 ، خلال الاجتماع الذي ترأسه سلمان آل خليفة أمس عبر تقنية الاتصال المرئي. ووجه آل خليفة لعقد اجتماع الثلاثية للجمعية العمومية 9 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الظروف الراهنة أثبتت نجاح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتعامل مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومن خلال تأصيل روح الوحدة والتضامن بين أفراد أسرة كرة القدم الآسيوية إلى جانب تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي ساعدت الاتحادات الوطنية في تجاوز آثار الأزمة ودفع جهودها التطويرية قدما نحو الأمام.

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