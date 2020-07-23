الأهلي المصري يرحب بالهارب أزارو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحب الأهلي المصري بعودة لاعبه المغربي وليد أزارو الهارب من نادي الاتفاق، بعد وصول المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إنهم يقفون خلف المغربي وليد أزارو، لافتا إلى أنه سيتم التواصل مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، بعدما أكد أن علاقته بالاتفاق انتهت.

وانضم أزارو إلى صفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، مع وضع بند يتيح للطرف السعودي أحقية شراء اللاعب المغربي.

ونشبت عدة خلافات بين أزارو وناديه السعودي بسبب الأمور المادية الخاصة بالدولي المغربي، ولم يتم التوصل لاتفاق بينهما.

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وقال أمير توفيق «أزارو لم يتوصل لاتفاق مع ناديه السعودي، سيتم التواصل مع اللاعب خلال الفترة المقبلة لنقرر ما هو في مصلحته ومصلحة النادي».

وتابع «أزارو لاعب في صفوف الأهلي حاليا، هو لاعب مهم ونحن ندعمه ونقف خلفه»، وأتم «ليس لدينا أي مشكلة مع اللاعب، والنادي الأهلي بيته يعود إليه في أي وقت».

ولوحت إدارة نادي الاتفاق بالتقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب بعدما غادر دون علمهم، وقالت إنها ستعمل على رفع اسم اللاعب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل منع تعاقده مع أي ناد سعودي خلال الموسمين المقبلين.