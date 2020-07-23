الشرطة تقبض على 9 وتعكر احتفالات بطل إنجلترا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت شرطة الميرسيسايد القبض على 9 أشخاص خارج استاد «أنفيلد»، معقل فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لدى تجمع نحو ثلاثة آلاف من مشجعي الفريق مساء أمس الأول للاحتفال بمراسم تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم القيود المفروضة على التجمعات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وتسلم جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول كأس مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي توج بها ليفربول للمرة الأولى خلال 30 عاما، من قبل المدرب واللاعب السابق كيني دالجليش على أرض الملعب في غياب الجماهير، عقب المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على تشيلسي 5 / 3 .

ومنذ استئناف منافسات الدوري في يونيو بعد توقف دام 100 يوم بسبب جائحة كورونا، أعلنت الحكومة البريطانية حظر تجمع الجماهير في الفعاليات الرياضية، لكن مشجعي ليفربول تجاهلوا التعليمات للمرة الثانية أمس، بعدما احتشدوا في 25 يونيو الماضي للاحتفال إثر حسم الفريق للقب الدوري الممتاز.

ولا تزال شرطة الميرسيسايد تحقق مع 20 شخصا جرى القبض عليهم في بيير هيد بوسط مدينة ليفربول في 27 يونيو.