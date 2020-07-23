الشرطة تقبض على 9 وتعكر احتفالات بطل إنجلترا

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وتسلم جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول كأس مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي توج بها ليفربول للمرة الأولى خلال 30 عاما، من قبل المدرب واللاعب السابق كيني دالجليش على أرض الملعب في غياب الجماهير، عقب المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على تشيلسي 5 / 3 .
ومنذ استئناف منافسات الدوري في يونيو بعد توقف دام 100 يوم بسبب جائحة كورونا، أعلنت الحكومة البريطانية حظر تجمع الجماهير في الفعاليات الرياضية، لكن مشجعي ليفربول تجاهلوا التعليمات للمرة الثانية أمس، بعدما احتشدوا في 25 يونيو الماضي للاحتفال إثر حسم الفريق للقب الدوري الممتاز.
ولا تزال شرطة الميرسيسايد تحقق مع 20 شخصا جرى القبض عليهم في بيير هيد بوسط مدينة ليفربول في 27 يونيو.
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