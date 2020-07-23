150 لاعبا ولاعبة سعوديون يسابقون الخطى للأولمبياد الشتوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسابق نحو 150 لاعب ولاعبة هوكي في السعودية الخطى لإكمال الإجراءات كافة، والاستعدادات البدنية والفنية للحصول على فرصة المشاركة في الأولمبياد الشتوي المقبل كأول فريق سعودي نسائي، وآخر رجالي يشارك في البطولة الأولمبية الشتوية في لعبة الهوكي.

ويقول سلطان سلامة كابتن الفريق «بدأت رياضة هوكي الجليد في المملكة عام 2004، من مجموعة شباب أحبوا الرياضة، واستمرت إلى 2010. وشاركوا في البطولة الخليجية للمنتخبات باسم المملكة وحصلوا على المركز الثالث وحصلت حينها على جائزة أفضل لاعب ناشئ» .

وأضاف «في عام 2018 قررت البدء في تطوير هذه الرياضة، وأسست نادي جدة للرياضات الجليدية بـ10 شباب و6 فتيات، والآن بعد سنتين من التدريبات والعمل المثمر وصل عدد الممارسين إلى نحو 150 لاعبا ولاعبة، وأشار إلى أن طموح النادي هو المشاركة في الأولمبيادات الشتوية ورفع اسم المملكة عاليا في سماء المحافل الدولية.

وعن تغيير الاسم من نادي جدة للرياضات الجليدية إلى نادي الألعاب الشتوية السعودي، أفاد سلطان «تم تجديد هويتنا لأسباب عدة، منها أن الشعار الجديد يرمز للرياضات التي نمارسها، وهو مستوحى من الثلج، كرمز للألعاب الشتوية، والنخلة التي تعد من أهم الرموز السعودية، المسمى الجديد هو المسمى الأصح، وأيضا للحصول على عضوية اتحاد الهوكي لرابطة العالم الإسلامي».