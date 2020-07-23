5 لاعبين أولهم السومة يورطون الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المحترف السوري عمر السومة ضمن 5 محترفين في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يطالبون بمستحقات مالية كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتواجه إدارة النادي أزمة مالية جديدة تتمثل في مستحقات 3 سنوات للاعبين الخمسة باتت مستحقة الدفع، حيث بلغ حجم المتأخرات التي يحتاجها الفريق لمواجهة التحديات الحالية 20 مليون ريال يستلزم سدادها خلال الشهر الحالي، مما دفع إدارة النادي للتحرك بحثا عن كيفية توفير المبلغ، معولة على داعم النادي الأمير منصور بن مشعل في حل الأزمة.

ميدانيا خسر الفريق الأول لكرة القدم مباراته التجريبية الثالثة أمام أحد بهدفين دون رد، ضمن برنامج الاستعدادات النهائية للفريق قبل العودة لاستكمال ما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الحالي.

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ويختتم الفريق معسكره بلقاء أخير أمام الوحدة الاثنين المقبل، ليرتفع عدد المواجهات التي خاضها خلال المعسكر إلى 4 مباريات ودية، بعدما تعادل الفريق في أول لقاءين إيجابيا بهدف لمثله أمام جدة ثم العين.

من جهة أخرى، منعت النتيجة الإيجابية للمسحة الطبية التي أجريت للمحترف البرازيلي جوزيف دي سوزا فور وصوله إلى جدة، دخول اللاعب تدريبات الفريق، لينضم إلى زميله نوح الموسى والذي أكدت الفحوصات إصابته أيضا بفيروس كورونا المستجد، مما يعني عدم مشاركتهما في التدريبات حتى التأكد من شفائهما من الفيروس.

5 لاعبون يطالبون بمستحقاتهم: