شكرا لقرائتكم أول تعليق رسمي للأهلي بعد إصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على إصابة الدولي المصري حمدي فتحي لاعب القلعة الحمراء بفيروس كورونا بعدما خضع لعينة إيجابية بالأمس.

أضاف سيد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أجرينا اليوم كافة التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على استقرار حالة اللاعب حمدي فتحي الذي تأكيد عينته الإيجابية بعد اجراء المسحة الخاصة بكورونا الأمس.

وتحدث عبد الحفيظ عن أن مسحة كورونا المقبلة ستقام في موعدها الأحد المقبلة مستبعداً ما تردد بشأن خضوع اللاعبين لمسحة جديدة بسبب عينة حمدي فتحي الإيجابية.

وأصيب حمدي فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر باللجنة الطبية في اتحاد الكرة ايجابية عينة اللاعب الدولي حمدي فتحي.

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وخضع لاعبي الأهلي لمسحة كورونا بالأمس والتي جاءت جميعها سلبية لكافة اللاعبين عدا حمدي فتحي.

وأصيب النادي الأهلي بصدمة شديدة نتيجة إيجابية عينة حمدي فتحي، وتقرر عزل اللاعب وخضوعه للإجراءات الاحترازية المتبعة.

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إجتماعاً مطولاً مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وأعضاء الجهاز الفني مع انطلاق مران الأهلي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة وحرص المدرب السويسري على على الاجتماع بجهازه الفني بحضور مدير الكرة لمناقشة عدة أمور تخص المران واللاعبين والمرحلة المقبلة، وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ويستعد الاهلي لمواجهة سموحة وديا مساء غدا الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف استعدادا لاستكمال الدوري ومشوار الاهلي في دوري أبطال إفريقيا .

فيما قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران وقاد بينيكل لاعبو الفريق في مران اليوم بعدد من الفقرات البدنية تخللها فقرة بدنية باستخدام الكرة باليد وفقرات جري حول الملعب وتدريبات أخرى.