الامارات | بالصور: المنتخب يتدرب بقيادة بينتو.. وجمهور العين: «لا للمستحيل»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: المنتخب يتدرب بقيادة بينتو.. وجمهور العين: «لا للمستحيل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم، أولى حصصه التدريبية في معسكره المغلق المقام حالياً في مدينة العين والذي يستمر إلى الاثنين المقبل ضمن استعدادات الأبيض لخوض المباريات الأربعة المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 والتي ستُلعب في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، حيث يستضيف المنتخب نظيره الماليزي في الثامن من أكتوبر المقبل على أن يواجه منتخب إندونيسيا خارج أرضه في 13 منه، فيما يستضيف على أرضه منتخب تايلند في 12 نوفمبر المقبل وفيتنام في 17 منه.

وقاد المران الأول للأبيض الكولومبي خورخي لويس بينتو وجهازه المساعد بمشاركة كافة اللاعبين الذين تم استدعائهم للقائمة.

وحرص بينتو على عقد اجتماع مطول مع اللاعبين حثهم من خلاله على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة والاستعداد الأمثل للتصفيات وأن تكون الجدية والحماس شعاراً لكل أعضاء المنتخب، مؤكداً ثقته بإمكانيات اللاعبين وقدرتهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال التدريبات على الرغم من توقفهم عن أداء التدريبات لفترة ليست بالقصيرة بسبب جائحة كورونا مما يتطلب الأمر حذراً خلال العودة التدريجية واستعادة اللياقة الكاملة.

واستعرض بينتو خلال الاجتماع آلية العمل التي سوف يتبعها خلال الفترة المقبلة، وشرح البرنامج التدريبي للمعسكر الحالي الذي يشتمل على تدريبات صباحية ومسائية في صالة الجيمنازيوم والملعب إلى جانب محاضرات نظرية وتطبيقات عملية.

من جهته، عقد مشرف المنتخب الوطني محمد عبيد حماد اجتماعاً مع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، وتم خلاله توزيع الأدوار بين أعضاء المنتخب.

وتشهد تدريبات الأبيض في معسكر العين التزاماً تاماً بالبروتوكول الصحي المعتمد من قبل اتحاد كرة القدم حفاظاً على السلامة العامة، حيث قامت إدارة المنتخب وبالتنسيق مع لجنة الطب الرياضي على تطبيق كافة البنود المدرجة في البروتوكول منها الفحوصات الطبية الدورية للاعبين وتوفير الأقنعة والقفازات والتباعد الجسدي خلال تناول الوجبات وغيرها.

جماهير العين للاعبي الأبيض: «لا للمستحيل»

وضع مكتب شؤون جماهير نادي العين لاعبي منتخبنا الوطني لوحة تحفيزية كبيرة في مدرجات ستاد هزاع بن زايد كُتب عليها «لا للمستحيل.. سنحقق بكم طموحنا»، ونالت هذه المبادرة إعجاب أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين الذين عبروا عن شكرهم للجماهير الإماراتية بشكل عام وجماهير نادي العين على وجه الخصوص على هذه الرسائل التحفيزية التي تشجع اللاعبين على العطاء أكثر في المستطيل الأخضر.

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