شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل استئناف المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا المصري بلس يستعرض جدول ترتيب الفرق قبل توقف المسابقة. يتصدر النادى الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، يليه المقاولون العرب برصيد 33 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ثم الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة. ويتصارع على الهبوط طنطا صاحب المركز الـ 15 برصيد 16 نقطة ووادى دجلة فى المركز الـ 16 برصيد 15 نقطة و مصر المقاصة فى المركز الـ 17 برصد 14 نقطة ثم نادى مصر فى المركز الـ 18 و الأخير برصيد 11 نقطة فقط . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل استئناف المباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.