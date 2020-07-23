شكرا لقرائتكم خبر عن الطريق نحو اللقب.. «يوفنتوس» يتقدم على «أودينيزي» بهدف «دي ليخت» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وأودينيزي، بتقدم فريق اليوفي بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة ٣٥ من منافسات الدوري الإيطالي.
وأحرز هدف فريق يوفنتوس اللاعب «دي ليخت» في الدقيقة ٤٢ من الشوط الأول، لينتهي الشوط بتقدم اليوفي ويقطع طريق مهم نحو حسم اللقلب التاسع الليله.
حيث يأمل ماورتسيو ساري، المدير الفني لفريق السيدة العجوز أن يفوز باللقاء، لأنه إذا فاز على أودينيزي اليوم، سيوسع الفارق لـ ٩ نقاط وبالتالي سيفوز بلقب الدوري دون النظر أو الحاجة للجولات المتبقية من الدوري في الأسابيع القادمة.
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