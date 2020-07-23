شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل بشأن ودية الأهلي وسموحة بعد إصابة حمدي فتحي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر إلغاء المباراة الودية بين النادي الأهلي ونادي سموحة، والتي كان من المقرر إقامتها غدًا الجمعة، عقب إصابة لاعب الفريق الأحمر حمدي فتحي بفيروس كورونا.
وكانت قد تأكدت إصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة المسحة الأخيرة التي أجراها لاعبو الأهلي، أمس الأربعاء.
وعلمت «المصري اليوم» أن هناك شكوكًا حول إصابة النيجيري جونيور أجايي كذلك، إلا أن النادي لا يزال بانتظار التأكد من نتيجة فحوصات اللاعب.
وقرر الأهلي إجراء مسحة جديدة لجميع لاعبي الفريق، غدًا الجمعة، في ظل مشاركة حمدي فتحي في التدريبات الجماعية الأخيرة مع زملائه.
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