شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حمدي فتحي بـ«كورونا».. وشكوك بشأن «أجايي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكدت إصابة حمدي فتحي، لاعب النادي الأهلي، بفيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة المسحة الأخيرة التي أجراها لاعبو الأهلي، أمس الأربعاء.

وعلمت «المصري اليوم» أن هناك شكوكًا حول إصابة النيجيري جونيور أجايي كذلك، إلا أن النادي لا يزال بانتظار التأكد من نتيجة فحوصات اللاعب.

وقرر الأهلي إجراء مسحة جديدة لجميع لاعبي الفريق، غدًا الجمعة، في ظل مشاركة حمدي فتحي في التدريبات الجماعية الأخيرة مع زملائه.

ولم يتم بعد، عقب الأنباء الأخيرة، اتخاذ قرار بشأن إقامة ودية سموحة المقرر إقامتها غدًا أو إلغائها.