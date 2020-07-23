شكرا لقرائتكم خبر عن «علم مصر» يزين احتفالات ليفربول بالبريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتلت احتفالات فريق ليفربول بكأس البريميرليج، الذي حققه بعد غياب 30 عامًا خلال هذا الموسم، عناوين الصحف العالمية والإنجليزية عقب نهاية لقاء تشيلسي، والذى فاز به الريدز بخماسية مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، على أرض ملعب أنفليد ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من عمر المسابقة الإنجليزية.

وقال موقع صحيفة «ديلى ميل» البريطانى إن ليلة الخماسية التي أمطر بها ليفربول شباك تشيلسي تعد بمثابة أكبر احتفالية للفريق المتوج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا بجانب مشجعى الريدز الذين تخلوا عن حذرهم تجاه الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأضاف التقرير البريطانى أن محمد صلاح دخل تاريخ البريميرليج من أوسع أبوابه وأصبح أول لاعب مصرى يحمل كأس الدورى الإنجليزي مع فريقه بعد غياب دام 30 عامًا لم يدخل الكأس دولاب بطولات الريدز.

وأشار التقرير إلى العديد من مشاهد الاحتفال بكأس الدورى الإنجليزى، والتى ظهر فيها جوردان هندرسون، قائد ليفربول، يحمل كأس التتويج بصحبة لاعبيه وعلى رأسهم محمد صلاح، الذي حمل على كتفيه علم مصر، ووسط الجماهير الحمراء التي انتظرت داخل وخارج الملعب لتحتفل باللاعبين باللقب التاريخي.

وأصبح «هندرسون» قائد بطولات ليفربول في العصر الحديث، فقد تمكن من حمل كأس دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى، وكأس السوبر الأوروبى، وكأس العالم للأندية والدورى الممتاز الجارى كقائد للريدز.

وتزين ملعب أنفليد بأعلام الفريق وصور لنجوم الريدز خاصة في ظل غياب الجماهير عن الدورى الإنجليزي عقب عودة استئناف النشاط الرياضى في موسم كورونا. وقال التقرير إن كورونا حرم جماهير ليفربول من الاحتفال داخل ملعب أنفليد.

وفى حالة فرحة كبيرة صعد يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، على منصة التتويج مرتديًا قميص فريقه، قائلا: «إنها لحظة تاريخية، الجميع قاتل من أجل هذا اللقب، قادرون على إنجازه مرة ثانية خلال الموسم المقبل بنفس اللاعبين المميزين الذي نمتلكهم الآن».

وقال موقع «ذا صن» البريطاني إن جماهير ليفربول أشعلت الشماريخ وكسرت كافة القواعد الخاصة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ولكن ذلك يعود لابتعادهم عن هذا المشهد منذ 30 عامًا.

وأثنى التقرير على النجم البرازيلى فيرمينو، والذى نجح في كسر صيامه التهديفى داخل ملعب أنفليد لمدة عام كامل لم يتمكن النجم البرازيلى من التسجيل في شباك المنافسين، ولكن شهد لقاء تشيلسى عودته للتهديف داخل معقل الريدز. وأضاف التقرير أن يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، مدرب عبقرى استطاع أن يحسم لقب البريميرليج بفارق نقاط كبير عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، والذى يدربه العملاق الإسبانى بيب جوارديولا، والذى حصد لقب المسابقة الموسم الماضي.

Advertisements

وقال موقع صحيفة «ميرور» الإنجليزى إن فريق ليفربول يستحق التتويج المبهر هذا العام وفى حالة استمراره بنفس مستوى موسم التتويج، سيكون بطلًا للعام المقبل على التوالي خاصة أنه يمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين والذى أعلن يورجن كلوب، في وقت سابق عدم رحيلهم عن الفريق الموسم المقبل.

وسلطت الصحف الإسبانية الضوء، وقال موقع «ماركا» الإسباني، إن خماسية ليفربول في شباك تشيلسى تعد أفضل فيلم كروى لحصاد جهد وتعب عام كامل قام به لاعبو والجهاز الفني لفريق ليفربول حتى يتمكنوا من حصد اللقب قبل نهاية المسابقة بسبع جولات كاملة وبفارق نقاط كبير عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

ولفت موقع «آس» الإسبانى، إلى دور يورجن كلوب الفنى الذي لعب دورًا كبيرًا في فوز ليفربول باللقب التاسع عشر في تاريخ الريدز وبفارق لقب عن مانشستر يونايتد المتوج بكأس البريميرليج 20 مرة في تاريخه.

وأكد التقرير الإسبانى أن إدارة ليفربول ستمنع «كلوب» من الرحيل عن الفريق خلال المواسم المقبلة، خاصة في ظل الأنباء التي ترددت بقوة خلال الآونة الأخيرة عن رحيله لتدريب المنتخب الألمانى خلفًا ليواخيم لوف.