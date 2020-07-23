شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم محمود علاء 200 ألف جنيه لما بدر منه بعد طرده أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر أمير مرتضى منصور، مدير الكرة بنادي الزمالك تغريم محمود علاء، مدافع الفريق مبلغ 200 ألف جنيه، بسبب ما بدر منه من اعتراضات عقب طرده خلال مباراة بيراميدز الودية والتي أقيمت اليوم الخميس.
وانتهى اللقاء الذي يجمع بين كل من الزمالك ونظيره بيراميدز على استاد الجيش ببرج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي بفوز بيراميدز بهدف نظيف سجله رجب بكار.
وأشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة لمحمود علاء بعد كرة قصيرة حاول عليها محمد حمدي، لاعب بيراميدز، وأعاقه علاء ليشهر الحكم البطاقة في الدقيقة 39 من عمر المباراة قبل أن يقوم اللاعب بالاعتراض على القرار.
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