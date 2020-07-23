شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم الزمالك بهدف نظيف وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي بيراميدز في تحقيق الفوز بهدف نظيف على نادي الزمالك في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري وكذلك المنافسات الأفريقية.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي، رغم تبادل الفريقان للهجمات، فيما كانت أخطر الكرات تصويبة قوية من ركلة حرة مباشرة سددها عبدالله السعيد لبيراميدز وارتطمت بعارضة حارس الزمالك محمد أبوجبل.

وتعرض محمود علاء، مدافع الزمالك، للطرد المباشر بعد جذبه للاعب بيراميدز محمد حمدي، عقب استغلال الأخير خطأ من «علاء» ليحصل على الكرة ويتجه منفردًا بالمرمى في الدقيقة 38.

وخرج «علاء» غاضبًا بشدة من أرض الملعب، إذ قام بركل إحدى الكرات بانفعال قبل أن يتوجه إلى إحدى الطاولات البلاستيكية ويقلبها بيده بما فوقها من متعلقات.

وفي الشوط الثاني، حاول الفريقان منح الفرصة لمزيد من اللاعبين للمشاركة وتبادلا الهجمات قبل أن ينجح الظهير الأيمن لبيراميدز رجب بكار في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 72 من تسديدة ساقطة بيسراه من على حدود منطقة الجزاء على الجانب الأيمن، مستغلًا تقدم «أبوجبل»، الذي لم يستطع اللحاق بالكرة لترتطم بالقائم وتسكن شباكه.

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