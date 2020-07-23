شكرا لقرائتكم خبر عن الطريق نحو اللقب.. التشكيل الرسمي لـ«يوفنتوس» أمام أودينيزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريق يوفنتوس عن تشكيلة فريقة التي ستواجه فريق أودينيزي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في الجولة ٣٥ من منافسات الدوري الإيطالي.
ويدخل ماورتسيو ساري، المدير الفني لفريق السيدة العجوز وعينة على الـ ٣ نقاط،حيثأن الفريق إذا فاز على أودينيزي اليوم، سيوسع الفارق لـ ٩ نقاط وبالتالي سيفوز بلقب الدوري دون النظر أو الحاجة للجولات المتبقية من الدوري في الأسابيع القادمة.
وأعلن «ساري» عن التشكيلة التي سيواجه بها اللقاء وهى كالتالي:
حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: دانيلو - روجاني - دي ليخت - أليكس ساندور
خط الوسط: بيتانكور - رامسي - رابيو
خط الهجوم: بيرناندسكي - كرستيانو رونالدو - ديبالا
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الوضع في مصر
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اصابات
89,745
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تعافي
30,075
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وفيات
4,440
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