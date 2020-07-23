شكرا لقرائتكم خبر عن «ألابا» يراوغ بايرن ويتهرب من التجديد.. والبافاري يمهله حتى لقاء تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن وجود مفاوضات بين ديفيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، وفريق ريال مدريد الإسبانى ومانشستر سيتى الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لضمه مطلع الموسم الكروى المقبل.

قال التقرير البريطانى إن اللاعب يرواغ إدارة النادى الألمانى حتى هذه اللحظة ولم يحسم موقفه بشأن التجديد على العقود من عدمه، في حين أن إدارة بايرن ميونخ عرضت عليه التجديد حتى 2023 ولكن اللاعب لم يفصل في أمره مما أثار حفيظة «البافاري».

وأشار التقرير إلى أن اللاعب النمساوى هرب أكثر من مرة خلال الفترة الحالية بشأن تجديد عقده مع ناديه الحالي، الأمر الذي فسره بأنه يتفاوض مع أندية أخرى أمثال ريال مدريد الإسباني الذي توج بلقب الدورى المحلي، ومانشستر سيتي، الذي حل وصيفًا لفريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي.

ووفقًا للتقرير البريطانى، فإن إدارة النادى الألمانى أعطت لديفيد ألابا فرصة لحسم موقفه بشأن التجديد من عدمه لما بعد لقاء فريق تشيلسى في دور الستة عشر ببطولة دورى أبطال أوروبا والذى كان حسمها الفريق البافاري في الجولة الأولى بلندن بثلاثية نظيفة مع الرأفة.

ويستعد فريق بايرن ميونخ لعودة منافسات دورى أبطال أوروبا في لشبونة بداية من 8 أغسطس إلى 23 من الشهر نفسه ومواجهته المرتقبة والحاسمة أمام فريق تشيلسى، بودية قوية مع فريق مارسيليا الفرنسى نهاية الشهر الجاري.

ووفقًا لموقع صحيفة «بيلد» الألمانى، فإن إدارة الفريق الألمانى وضعت خطة فنية لتجهيز اللاعبين فنيًا ونفسيًا، خاصة بعد حصولهم على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب التتويج المزودج بالدورى الألمانى وكأس البوندزليجا.

وذكر التقرير الألمانى أن الفريق البافاري يعود للتدريبات الجماعية خلال منتصف الأسبوع المقبل استعدادًا للقاء الودي أمام مارسيليا ثم اللقاء المرتقب أمام فريق تشيلسي الذي خسر بثلاثية في لندن على ملعبه ووسط جماهيره.

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وأشارت «بيلد» إلى أن لقاء مارسيليا سيقام على ملعب أكاديمية النادى الألماني بدون جماهير اتباعا للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، خاصة أن لقاء الفريق الإنجليزى سيقام أيضًا بدون جماهير والمحدد له 8 أغسطس المقبل.