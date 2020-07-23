شكرا لقرائتكم خبر عن «هازارد» يأمل في تصحيح مساره مع ريـال مدريد أمام مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منذ قدومه من فريقه السابق تشيلسى والإصابات تضرب فيه مباراة تلو الأخرى، فأصبح النجم البلجيكى إدين هازارد لاعبًا سئ الحظ مع فريقه الحالي ريـال مدريد، فمنذ انضمامه والإصابات تلاحقه ولم يتمكن من اللعب مع فريقه الحالي سوى بعض المباريات القليلة، بالرغم من أن إدارة الملكي تعاقدت معه تعويضًا عن رحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي انضم لصفوف يوفنتوس.

ويأمل اللاعب البلجيكى في تعويض ما فاته خلال الماضى القريب، وأن يشارك مع فريقه خلال منافسات دورى أبطال أوروبا، التي ستنطلق خلال الشهر المقبل بمواجهات نارية، من بينها لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وقال موقع صحيفة «ماركا» الإسبانية إن النجم البلجيكى أمام فرصة عمره ليثبت أنه صفقة رابحة داخل صفوف الريال، ويقدم مستوى فنيًا رائعًا حال مشاركته أمام الفريق السماوي، الذي يتمسك بالأمل الأخير لإنقاذ الموسم الحالى حتى الآن، خاصة أن الفريق الإنجليزى خسر الدورى وكأس إنجلترا.

الجدير بالذكر أنه في 7 يونيو 2019، تم الإعلان عن انضمام «هازارد» إلى ريال مدريد بداية من موسم 2019–2020، ووقع عقدًا يربطه بالنادى حتى 30 يونيو 2024، مقابل رسوم مبدئية تبلغ حوالى 100 مليون يورو، والتى قد ترتفع إلى 130 مليون يورو بسبب رسوم إضافية، وسيتقاضى راتبًا متوقعًا قدره 400 ألف جنيه إسترلينى.

وتم تقديم «هازارد» رسميًا أمام 50000 مشجع في 13 يونيو 2019 على ملعب سانتياجو برنابيو، وأصبح أغلى لاعب في تاريخ ريال مدريد بعد جاريث بيل الذي تم التوقيع معه مقابل 101 مليون يورو في عام 2013. وفى حالة تلبية أي من المتغيرات، فإن هازارد سيصبح حينئذ أغلى لاعب في تاريخ ريال مدريد.

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