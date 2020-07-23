شكرا لقرائتكم خبر عن «روبرتسون»: جماهير «الريدز» سبب تحقيقنا لقب «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أندى روبرتسون، ظهير ليفربول الإنجليزي، إن فوز فريقه بلقب الدورى الإنجليزي هذا الموسم يرجع إلى عاملين لا ثالث لهما.

وأوضح أن العامل الأول هو تعليمات وخطط المدرب العملاق، يورجن كلوب، «الذى منحنا كل شىء داخل المستطيل الأخضر»، وثانيًا: جماهير «الريدز»، التي كان لها مفعول السحر منذ انطلاق الموسم الجاري، «الذى تُوِّجنا به بفارق نقاط كبير عن حامل لقب الموسم الماضي».

وأضاف الجناح الاسكتلندي، لموقع ليفربول: «لم أصدق حتى الآن أننى قضيت داخل جدران قلعة الريدز 3 سنوات، أتمنى أن أُنْهِى مسيرتى الكروية داخل صفوف فريق ليفربول، الذي دائمًا يسعى للوقوف على منصات التتويج واللعب على المركز الأول فقط».

وأكد الجناح الأيسر أن جميع اللاعبين داخل صفوف فريق ليفربول تعاهدوا على المنافسة بكل قوة خلال الموسم المقبل لتحقيق اللقب، مرة ثانية على التوالي، بالإضافة إلى العودة لمنصات التتويج بدورى أبطال أوروبا مثلما حدث الموسم الماضى.