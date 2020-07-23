شكرا لقرائتكم خبر عن «بيلينجهام»: سأنتقل إلى أكبر أندية أوروبا فى أقرب وقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جودى بيلينجهام، المنضم حديثا لصفوف فريق بوروسيا دورتموند الألمانى قادمًا من برمنجهام سيتى الإنجليزى، إنه سعيد جدا بارتداء قميص النادى الألمانى خلال الموسم المقبل، مؤكدًا أنه سيعمل على تطوير أدائه الفني بشكل سريع حتى يدخل في التشكيلة الأساسية لفريقه الجديد.

وأضاف «بيلينجهام»، في تصريحات لموقع صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، أنه فضّل بوروسيا دورتموند على عدد من الأندية الإنجليزية بسبب تأكده من حصوله على فرصة دائمة للعب داخل المستطيل الأخضر، بالإضافة لعدم كثرة اللاعبين بمركزه داخل صفوف بوروسيا دورتموند.

وأشار تقرير للصحيفة إلى أن لاعب بوروسيا دورتموند كان قد اقترب بشدة من الانضمام لصفوف فريق مانشستر يونايتد، ولكن المقابل المادى الذي عرضته إدارة «الشياطين الحمر» كان ضعيفًا مقارنة بالعرض المادى الذي قُدم من قبل بوروسيا دورتموند الألمانى.

وأكد بيلينجهام أنه سينتقل خلال المواسم المقبلة لأكبر أندية أوروبا بعد إثبات قدراته الفنية وتقديم عروض مميزة مع فريقه الحالي.