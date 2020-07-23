شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» يضع عينيه على «كوليبالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب قرار المحكمة الرياضية الدولية برفع عقوبة منع مانشستر سيتى من المشاركة في البطولات الأوروبية، بدأ بيب جوارديولا، المدير الفنى للفريق السماوي، ترميم خطوطه سواء في الخط الهجومى أو الوسط، خاصة بعد أنباء رحيل كيفين دى بروين عن السيتى بنهاية الموسم.

ووفقًا للعديد من التقارير الإنجليزية، فإن المدرب الإسبانى يسابق الزمن للتعاقد مع لاعب وسط مهاجم لتدعيم هذا الخط، خاصة في ظل الأنباء المترددة بقوة حاليًا عن رحيل النجم البلجيكى «دى بروين» خلال الميركاتو الصيفى.

وبدأ «جوارديولا» في حسم العديد من أسماء اللاعبين في خط الدفاع، والتى أشارت التقارير الإنجليزية عن بعضهم، والتى من المفترض أن يعلن عنهم الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الخط الدفاعي، الذي عانى بشدة خلال الموسم الجاري وكان سببًا رئيسيًا في ضياع لقب بطولة الدورى الإنجليزى «البريميرليج» من الفريق.

ووفقًا لموقع صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن اللاعب ناثان آكى مدافع فريق بورنموث الذي هبط لدورى الدرجة الأولى الإنجليزى دخل دائرة اهتمام بيب جوارديولا خلال هذه الفترة، خاصة أنه يتابع أداءه طوال الموسم الجاري.

ولفت الموقع إلى أن الفريق السماوي الذي حل وصيفًا لدوري هذا الموسم خلفًا للفريق المتوج بلقب ليفربول، حدد مبلع 35 مليون جنيه إسترلينى لضم اللاعب الهولندى خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار التقرير البريطانى إلى أن المدرب الإسبانى وضع عينيه على المدافع الشرس كاليدو كوليبالى لاعب فريق نابولى الإيطالى، لمحاولة ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم خط الدفاع الموسم المقبل.

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