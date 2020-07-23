شكرا لقرائتكم خبر عن الثنائي المغربي ينتظم فى معسكر الزمالك الأحد.. و«مرتضى» يحسم تجديد 3 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم، الأحد، الثنائى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، في معسكر الإعداد الثانى لفريق الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، فور وصولهما على متن الطائرة الخاصة التي ستقلهما من المغرب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة.

وتغيب الثنائى عن معسكر إعداد الفريق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بعد تعذر وصولهما من المغرب طوال الفترة المنقضية بسبب تعليق رحلات الطيران، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس كورونا. وينتظر أن يخضع الثنائي لإجراء مسحة الكشف عن كورونا قبل انتظامهما في التدريبات.

وحدد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، برنامجًا تأهيليًا مكثفًا للثنائي، ليؤدياه خلال معسكر الفريق، بخلاف التدريبات الجماعية، للارتقاء بمستواهما الفنى والبدنى، بعد ابتعادهما عن التدريبات طوال الفترة الماضية، بسبب تعذر وصولهما من المغرب، خصوصًا أنهما من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفنى في مبارياته، سواء المحلية أو الإفريقية.

وقرر «كارتيرون» خفض المعدلات التدريبية للاعبين، بداية من الأسبوع المقبل، بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون في معسكر الإعداد بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

من ناحية أخرى، حسم مرتضى منصور، رئيس النادى، ملف التجديد لثلاثى الفريق يوسف أوباما وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغنى، بعد الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقودهم. وينتظر أن يعقد رئيس النادى جلسة مع الثلاثى للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقود الجديدة.

وفى السياق ذاته، من المنتظر أن يعقد رئيس النادى مؤتمرًا صحفيًا، عقب عيد الأضحى المبارك، للإعلان عن الصفقات الجديدة التي توصل النادى لاتفاق معها للانضمام لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

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