شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يلتقي إنبي وديًا في بتروسبورت الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، بقيادة أيمن المزين، خوض مباراة ودية غدًا ضد إنبي ضمن إستعدادات الفريقين لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن تقام المباراة بين الفريقين على ستاد بتروسبورت، غدًا في تمام الخامسة مساء، في ثاني لقاءات الفريق الطنطاوي الودية قبل استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر استئناف المسابقات من جديد بعد غياب دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا بالفترة الأخيرة.