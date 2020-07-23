شكرا لقرائتكم خبر عن «بنزيمة ملك الليجا».. اللاعب الفرنسى يُسقط عرش «ميسي» ويحصد لقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب تتويج ريال مدريد بلقب الدورى الإسبانى لهذا الموسم، توالت الجوائز الفردية لنجوم الفريق الملكي، وتمكن اللاعب الفرنسى كريم بنزيمة مهاجم المرينجي من حصد لقب أفضل لاعب داخل الدورى الإسبانى هذا الموسم وفقًا للاستفتاء الجماهيرى الذي دشنته صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وجاء اللاعب الفرنسى في المقدمة بفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث حصل على 37% من نسبة الأصوات والتى بلغت ما يقرب من 125 ألف صوت، فيما احتل الأسطورة الأرجنتينية المركز الثانى بنسبة 32%، ويأتى ثالثًا الصخرة الإسبانية سيرخو راموس، مدافع ريال مدريد، بنسبة لا تقل عن 15%

وقال موقع صحيفة «ماركا» الإسبانية إن كريم بنزيمة قدم موسمًا فنيًا مميزًا وكان اللاعب الوحيد الذي استطاع سد الفجوة الأمامية التي عانى منها النادى الملكى عقب رحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد منتقلًا لصفوف اليوفنتوس عام 2017/2018.

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َوأضاف أن نسبة التصويت جاءت لصالح اللاعب الفرنسى، خاصة أنه قاد فريقه في أكثر من جولة للفوز بينما فشل ليونيل ميسى في إنقاذ فريقه في أكثر من جولة على عكس ما كان يفعله الأسطورة الأرجنتينية خلال الأعوام الماضية مع النادى الكتالونى.

وأكد أن «بنزيمة» يستحق الانضمام لصفوف منتخب بلاده، خاصة أنه لا يقل أهمية عن مهاجمى «الديوك» مثل أنطوان جريزمان، الذي لم يقدم الكثير حتى الآن مع فريق برشلونة، وأصبحت دائرة الحديث عن رحيله كثيرة والانتقال لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسى خلال الموسم المقبل.

وأشارت «ماركا» إلى تعثر كريم بنزيمة تهديفيًا خلال عدد من الجولات بمسابقة الدورى الإسبانى مما أضاع عليه لقب هداف «الليجا» بفارق 4 أهداف فقط على المتصدر ليونيل ميسي، الذي احتل المركز الأول وفقد الحذاء الذهبى لدوريات «البيج فايف» لصالح روبيرت ليفاندوفسكى المتصدر برصيد 34 هدفًا.