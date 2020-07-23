غاسبريني: ميلان سيكون أصعب منافس بالنسبة لنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

اوضح مدرب فريق ​اتالانتا​ ​جيان بييرو غاسبريني​ الى أن التواجد في المركز الثاني سيكون نتيجة رائعة بالنسبة لهم، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع فريقه امام ​ميلان​ ضمن منافسات الجولة الـ 36 من ​الدوري الإيطالي​ لكرة القدم.



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وصرح غاسبريني قائلاً: "الحصول على المركز الثاني في الدوري هذا الموسم ، ستكون نتيجة رائعة بالنسبة لنا".

واضاف: "ربما، بالنسبة لأولئك الذين يقاتلون من أجل لقب الكالتشيو، قد يكون صاحب المركز الثاني هو الأول من الخاسرين لكننا لم نصل إلى المركز الثاني لذلك، سيكون ذلك رائعاً بالنسبة لنا".

واختتم: "ميلان هو الفريق الأفضل ربما في إيطاليا بعد التوقف، إنهم أصعب منافس لنا، سيكون اللعب ضدهم اختبار حقيقي مهم قبل عودة دوري الأبطال"