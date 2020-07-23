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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غاسبريني: ميلان سيكون أصعب منافس بالنسبة لنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020
اوضح مدرب فريق اتالانتا جيان بييرو غاسبريني الى أن التواجد في المركز الثاني سيكون نتيجة رائعة بالنسبة لهم، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع فريقه امام ميلان ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وصرح غاسبريني قائلاً: "الحصول على المركز الثاني في الدوري هذا الموسم ، ستكون نتيجة رائعة بالنسبة لنا".
واضاف: "ربما، بالنسبة لأولئك الذين يقاتلون من أجل لقب الكالتشيو، قد يكون صاحب المركز الثاني هو الأول من الخاسرين لكننا لم نصل إلى المركز الثاني لذلك، سيكون ذلك رائعاً بالنسبة لنا".
واختتم: "ميلان هو الفريق الأفضل ربما في إيطاليا بعد التوقف، إنهم أصعب منافس لنا، سيكون اللعب ضدهم اختبار حقيقي مهم قبل عودة دوري الأبطال"
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