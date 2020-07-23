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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعب النصر السعودي السابق ينتقل إلى الدوري الاكوادوري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020
كشف نادي غواياكيل سيتي الإكوادوري عن ضم محترف نادي النصر السابق جيمي أيوفي وذلك حتى نهاية عام 2020.
وكانت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا قد تسببت في رحيل مهاجم النصر السابق، جيمي أيوفي، عن جودوي كروز الأرجنتيني بعد 6 أشهر فقط من حضوره إلى الفريق.
واتى بيان النادي الإكوادوري كالاتي: "مرحبًا بك معنا، يُسعدنا أن نقدم صفقتنا الجديدة جيمي أيوفي، الذي يريد أن يهز الشباك ويُسعد مدينة غواياكيل خلال موسم 2020 هذا".
يذكر ان أيوفي لعب مع النصر في موسم 2012 ـ 2013، وقدم مستويات مميزة، لكنه غادر الفريق بعد إصابة قوية بكسر في مفصل القدم، مع تمزق الأربطة.
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