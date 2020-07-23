توخيل: يبقى الأهم نهائي الكأس والفوز باللقب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

رفض مدرب ​باريس سان جيرمان​ ​توماس توخيل​ الحديث عن مواجهة ​أتالانتا​ في دور الثمانية لدوري الأبطال.



وصرح توخيل، في مؤتمر صحفي: "أتفهم أن وسائل الإعلام تهتم كثيرا بالسؤال عن تياغو سيلفا وماذا سيحدث بعد انتهاء تعاقده، لكن الوقت غير مناسب للحديث في الأمر، فهو قائد الفريق ومصدر ثقة كبيرة ولاعب مهم للغاية، حالياً يبقى الأهم التركيز في نهائي الكأس".

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وتجنّب المدرب الالماني الحديث عن مواجهة أتالانتا موضحاً: "الخطوة الأهم قبل السفر إلى البرتغال لاستكمال البطولة الأوروبية هو الفوز بالألقاب المحلية، لم نتطرق للحديث عن أتالانتا بكلمة واحدة وأكرر يبقى الأهم نهائي الكأس والفوز باللقب".

وحول مباراة سانت إيتيان أشار" لا أعلم ما التغييرات التي طرأت على المنافس بعد فترة التوقف، انه أول احتكاك رسمي، لا أعلم هل ستكون ميزة لهم أم لنا، والتحدي من سيتأقلم أكثر".

وختم توخيل: "بالتأكيد كل شيء في كرة القدم يبقى أفضل بحضور الجماهير، ولكننا نرتدي أقنعة طبية واقية، ويجب أن نتحلى بالحذر واليقظة، وسعداء بتواجد 5 آلاف متفرج في المدرجات".