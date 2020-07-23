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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة الإنجليزية توقف 13 مشجعاً خلال إحتفالات جماهير ليفربول وليدز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020
أوقفت الشرطة الإنجليزية 13 شخصاً في مدينتي ليفربول وليدز خلال الإحتفالات بلقب الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى.
وصرحت مسؤولة شرطة مرسيسايد نتالي بيريشاين: "قمنا بتسعة توقيفات خارج أنفيلد ليل أمس لأسباب شتى أبرزها الثمالة والقيادة تحت تأثير المخدر".
وفي مدينة ليدز التي توج فريقها بطلاً للدرجة الأولى أعلنت الشرطة توقيف 4 أشخاص وإصابة أحد عناصرها بجروح طفيفة، خلال الاحتفالات التي أقيمت خارج ملعب إيلاند رود.
ودافعت إدارة النادي عن انضمام اللاعبين إلى المشجعين خلال احتفالهم، إذ رفعوا كأس اللقب وهم على متن الحافلة التي تقلهم.
وذكرت أن الاعتقاد السائد كان أن: "ظهوراً وجيزاً للاعبين مع كأس التشامبيونشيب سيساعد في توجيه إشارة إلى أن الاحتفالات انتهت، ويشجع المشجعين على العودة إلى منازلهم بأمان".
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