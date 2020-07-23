شكرا لقرائتكم محمد شبانة: عمومية اتحاد الكرة فى أكتوبر أو نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع " أن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أكدو أن الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة لن تقام قبل شهر نوفمبر المقبل وهو موعد انتهاء الموسم الجارى سواء مباريات الدورى أو كأس مصر منعا لبطلانها لاسيما بعد خطاب اللجنة الأولمبية والتأكيد على ضرورة انتهاء الموسم الجارى.

تابع شبانه فى برنامج " مع شبانه " أن موضوع اتحاد الكرة سواء بإقامة الانتخابات أو المد للجنة الخماسية أصبح أمر غير مقبول وعلامات استفهام ، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك رأي واضح وصريح لتهدئة الأجواء وتحديد موقف إقامة انتخابات من عدمه.

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أضاف شبانه فى لايف اليوم السابع أن مسئولو الجبلاية أكدو أن الوقت الحالي يشهد معضلة قانونية بسبب قانونية الدعوة للجمعية العمومية، موضحين انه لن تتم الدعوة للجمعية العمومية قبل شهر نوفمبر المقبل.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلا من الثامنة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.