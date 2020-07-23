شكرا لقرائتكم محمد شبانة: عمومية اتحاد الكرة فى أكتوبر أو نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع " أن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أكدو أن الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة لن تقام قبل شهر نوفمبر المقبل وهو موعد انتهاء الموسم الجارى سواء مباريات الدورى أو كأس مصر منعا لبطلانها لاسيما بعد خطاب اللجنة الأولمبية والتأكيد على ضرورة انتهاء الموسم الجارى.
تابع شبانه فى برنامج " مع شبانه " أن موضوع اتحاد الكرة سواء بإقامة الانتخابات أو المد للجنة الخماسية أصبح أمر غير مقبول وعلامات استفهام ، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك رأي واضح وصريح لتهدئة الأجواء وتحديد موقف إقامة انتخابات من عدمه.
لمتابعة لايف شبانه بالكامل
أضاف شبانه فى لايف اليوم السابع أن مسئولو الجبلاية أكدو أن الوقت الحالي يشهد معضلة قانونية بسبب قانونية الدعوة للجمعية العمومية، موضحين انه لن تتم الدعوة للجمعية العمومية قبل شهر نوفمبر المقبل.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلا من الثامنة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد شبانة: عمومية اتحاد الكرة فى أكتوبر أو نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.