شكرا لقرائتكم شبانة: الأهلي ينهي الجدل في أنباء معاناة طاهر طاهر من إصابة مزمنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع " أن مسئولو النادي الأهلي أنهو الجدل في أنباء معاناة طاهر محمد طاهر صفقة الفريق الجدبد القادم من المقاولون العرب من إصابة مزمنة في العضلة الضامة والحوض، بعمل الكشف الطبي للاعب خلال الساعات الماضية، واكد مسئولو الأهلي أن اللاعب اجتاز الاختبار الطبي الشامل الذي خضع له بنجاح، لينهي الجدل حول معاناه طاهر من اصابة مزمنة ، وتم تفعيل العقد رسمياً.

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تابع الإعلامي محمد شبانه فى برنامج " مع شبانه" على صفحات اليوم السابع أن مسئولو الأهلي استقرو على تفعيل عقد طاهر طاهر وكشف مسئولو الأهلي أن دفع قيمة صفقة طاهر سيبدأ بداية من شهر اكتوبر المقبل، وسيتم الدفع علي ٤ اقساط على ان يكون اخر قسط في شهر يناير 2022.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلا من الثامنة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.