شكرا لقرائتكم حمدي فتحي يؤكد اصابته بفيروس كورونا.. تأكيداً لسوبر كورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدولي المصري حمدي فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اصابته بفيروس كورونا بعد نشر "الخليج 365" خبر اصابته رسمياً. ونشر اللاعب الشهير عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له بالجلباب الأبيض نشرها محمد عواد حارس الزمالك تمنى فيها الشفاء لزميله بمنتخب مصر. أصيب حمدي فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد. Advertisements وكشف مصدر باللجنة الطبية في اتحاد الكرة ايجابية عينة اللاعب الدولي حمدي فتحي. وخضع لاعبي الأهلي لمسحة كورونا بالأمس والتي جاءت جميعها سلبية لكافة اللاعبين عدا حمدي فتحي. وأصيب النادي الأهلي بصدمة شديدة نتيجة إيجابية عينة حمدي فتحي، وتقرر عزل اللاعب وخضوعه للإجراءات الاحترازية المتبعة. حمدي فتحي

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