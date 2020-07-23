شكرا لقرائتكم مشادة بين ثنائي بيراميدز بعد الفوز على الزمالك.. والسعيد يتدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت نهاية مباراة الزمالك مع بيراميد، والتي انتهت فوز الأخير بهدف نظيف دخول دودي الجباس في مشادة مع زميله إسلام عيسى، بسبب احدى الكرات داخل الملعب.

وتدخل عبد الله السعيد لإنهاء الخلاف بين الجباس وعيسى وحل الأزمة مبكرا، خاصة بعد انفعال الثنائي على بعضهما قبل مغادرة الملعب.

تغلب بيراميدز على الزمالك، بهدف دون رد، سجله رجب بكار، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.





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تشكيل الفريقان



بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبدالشافي فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم".

بينما بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"المهدى سليمان في حراسة المرمى، عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى في خط الدفاع، أحمد توفيق ومحمود حمادة وطارق طه وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد في خط الوسط، إيريك تراورى في خط الهجوم".