شكرا لقرائتكم شبانه: قرار لجنة شئون اللاعبين بشأن أحمد الشناوى ليس غرامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع " أن وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أكد أن قرار لجنة شئون اللاعبين، بشأن أحمد الشناوى لاعب الزمالك ليس غرامة وإنما عبارة عن رد المبلغ الذى حصل عليه كمقدم تعاقد لتجديد عقده مع الزمالك وبعد انتقاله لبيراميدز فيجب رد مبلغ الـ8 ملايين جنيه للفريق الأبيض، مشيرا إلى أنه لم يتم إيقاف اللاعب كما يتردد لأن القرار الصادر من لجنة شئون اللاعبين هو حكم من الدرجة الأولى ويحق للاعب الإستئناف عليه ولم يصل القرار لدرجة الالزام.

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تابع شبانه فى برنامج " مع شبانه على صفحات "اليوم السابع إنه فى حالة عدم تقديم الشناوى استئناف على القرار فى الفترة المحددة سيتم تحويل القرار إلى درجة الالزام وسيصبح نهائيا ، وسيتم ايقاف الحارس لحين السداد ، أما فى حالة التقدم بإستئناف فلن يتم إيقافه عن المشاركة فى المباريات.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلا من الثامنة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.