شكرا لقرائتكم رامي ربيعة يشارك في مران الأهلي الجماعي بملعب التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شارك رامي ربيعة مدافع الأهلي في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة وتخلص ربيعة من الإصابة التي تعرض لها الأحد الماضي حيث عانى مدافع الفريق من كدمة قوية في كاحل القدم تسببت في ابتعاده عن التدريبات الجماعية، وشهد مران الأهلي بالتتش مساء اليوم اطمئنان الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود على حالة ربيعة الذي شارك في المران الجماعي بشكل كامل بعد تخلصه من الورم الذي أصاب قدمه إثر الكدمة القوية.
ويخوض الأهلي مباراتين وديتين غدا أمام سموحة ويوم ٢٨ يوليو الجاري أمام الجونة، استعدادًا لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا،سبتمبر المقبل.
على صعيد متصل ، واصل محمد محمود، لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة وأدى محمد محمود، جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته التأهيلية في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل ، ويؤدي محمد محمود المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي للتعافي تماماً من جراحة الرباط الصليبي التى أجراها قبل عدة أشهر، وبات قريبا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تحسن حالته بشكل كبير.
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