شكرا لقرائتكم رامي ربيعة يشارك في مران الأهلي الجماعي بملعب التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك رامي ربيعة مدافع الأهلي في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة وتخلص ربيعة من الإصابة التي تعرض لها الأحد الماضي حيث عانى مدافع الفريق من كدمة قوية في كاحل القدم تسببت في ابتعاده عن التدريبات الجماعية، وشهد مران الأهلي بالتتش مساء اليوم اطمئنان الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود على حالة ربيعة الذي شارك في المران الجماعي بشكل كامل بعد تخلصه من الورم الذي أصاب قدمه إثر الكدمة القوية.

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ويخوض الأهلي مباراتين وديتين غدا أمام سموحة ويوم ٢٨ يوليو الجاري أمام الجونة، استعدادًا لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا،سبتمبر المقبل.

على صعيد متصل ، واصل محمد محمود، لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة وأدى محمد محمود، جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته التأهيلية في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل ، ويؤدي محمد محمود المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي للتعافي تماماً من جراحة الرباط الصليبي التى أجراها قبل عدة أشهر، وبات قريبا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تحسن حالته بشكل كبير.