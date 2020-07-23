شكرا لقرائتكم الزمالك ينهى معسكر برج العرب ويواجه دجلة وديا الحد بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الزمالك أن الفريق اختتم معسكره الحالي ببرج العرب بعد ودية بيراميدز اليوم الخميس، مضيفا أن الفريق سيحصل على راحة يومي الجمعة والسبت على أن يواجه دجلة وديا يوم الأحد المقبل بالقاهرة ثم ينتظم الزمالك في معسكر مغلق ابتداء من يوم الاثنين المقبل ببرج العرب يتخلله خوض مباراة ودية أمام الطلائع يوم الأربعاء على أن يحصل الفريق على راحة أول أيام العيد وينتظم في معسكر لمدة 10 أيام استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى.

وفيما يخص عودة بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبى الزمالك من المغرب أكد أن هناك محاولات مع السفارة المصرية في المغرب لعودتهما خاصة وأن هناك رحلة يوم ٢٦ يوليو من المغرب لمصر، قائلا:"هناك رحلة يوم 26 يوليو الجاري لكن غير مؤكدة وإذا تأكدت وتحركت الرحلة من المغرب سيكون من بين العائدين محمد أوناجم وأشرف بنشرقي".