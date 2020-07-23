شكرا لقرائتكم الزمالك ينهى معسكر برج العرب ويواجه دجلة وديا الحد بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الزمالك أن الفريق اختتم معسكره الحالي ببرج العرب بعد ودية بيراميدز اليوم الخميس، مضيفا أن الفريق سيحصل على راحة يومي الجمعة والسبت على أن يواجه دجلة وديا يوم الأحد المقبل بالقاهرة ثم ينتظم الزمالك في معسكر مغلق ابتداء من يوم الاثنين المقبل ببرج العرب يتخلله خوض مباراة ودية أمام الطلائع يوم الأربعاء على أن يحصل الفريق على راحة أول أيام العيد وينتظم في معسكر لمدة 10 أيام استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى.
وفيما يخص عودة بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبى الزمالك من المغرب أكد أن هناك محاولات مع السفارة المصرية في المغرب لعودتهما خاصة وأن هناك رحلة يوم ٢٦ يوليو من المغرب لمصر، قائلا:"هناك رحلة يوم 26 يوليو الجاري لكن غير مؤكدة وإذا تأكدت وتحركت الرحلة من المغرب سيكون من بين العائدين محمد أوناجم وأشرف بنشرقي".
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