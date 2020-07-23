شكرا لقرائتكم إنبى يتعادل مع أسوان وديا بهدف لكل فريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق إنبى مع نظيره أسوان بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف منافات النشاط الرياضى، حيث أحرز سافيولا، هدف الفريق البترولى الوحيد، فيما أحرز لأسوان اللاعب عبد الله فاروق، فى الشوط الثانى من المباراة، وجاء اللقاء ضمن سلسلة المباريات الودية التى قرر جهاز الفريق البترولى خوضها استعدادًا لمواجهة الأهلى، يوم 9 من شهر أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز.

واتفق مسئولو نادى إنبى، مع نظرائهم بنادى طنطا، على خوض مباراة ودية أخرى تجمع الفريقين غدًا الجمعة، على ستاد بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف منافسات النشاط الكروى، وذلك بعد إلغاء المباراة التى كان من المقرر إقامتها بين الفريق البترولى ونظيره الإنتاج الحربى، بعد ظهور 18 حالة مصابة بفيروس كورونا فى صفوف الإنتاج مما أدى إلى إلغاء الودية.

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وكان عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، قد أكد سلبية المسحة الطبية الخامسة التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى بالفريق للكشف عن فيروس كورونا، مؤكدًا تعافى جميع اللاعبين المُصابين بذلك الفيروس فى الفترة الماضية، مشددًا على أن الفريق سيخضع لمسحة كورونا سادسة الأربعاء المقبل، استعدادا لاستئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى تقرر عودته يوم 6 من أغسطس المقبل، بعدما توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

واحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل توقفه فى منتصف شهر مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلها.