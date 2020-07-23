شكرا لقرائتكم تفاصيل مران الأهلي فى التتش تحت قيادة فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي تقسيمتين بين أربع مجموعات من اللاعبين مع نهاية مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، مساء اليوم الخميس، وقام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى أربعة فرق، وأجرى تقسيمة فنية أشرف عليها بنظام كل فريقين في جزء مصغر من الملعب، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة وديًّا مساء غدٍ الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف.

وحرص رينيه فايلر على التحدث مع لاعبيه خلال التقسيمة أكثر من مرة طالباً منهم علاج الأخطءا التى تظهر في أداؤهم وأكد لهم على ضرورة عدم الوقوع في مثل هذه الأخطاء لأنها تُهدر جهد الفريق.

من ناحية أخرى ، نفى الأهلى ما تردد مؤخراً بشأن دخوله فى مفاوضات مع الفرنسى أدريان تريبيل لاعب أندرلخت البلجيكى للتعاقد معه خلال الموسم المقبل، وأوضح أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلى أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، ولم يدخل النادى فى مفاوضات من أى نوع مع هذا اللاعب.

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وتأتى تصريحات أمير توفيق رداً على تقارير نشرتها صحيفة " Het Nieuwsblad" البلجيكية بأن النادى الأهلى يرغب فى ضم لاعب الوسط الفرنسى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة لأن راتبه بات يمثل عبئًا على النادى البلجيكى، لذا يرغب الأخير فى التخلّص منه لتبدأ عدة أندية رحلة التفاوض مع اللاعب وأندرلخت ومنها الأهلى وفقاً للتقارير الصحفية.

ويستمر عقد اللاعب الفرنسى مع أندرلخت حتى عام 2023، وربطت التقارير الصحفية البلجيكية أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، والذى سبق له التتويج بالدورى البلجيكى مع أندراخت يرغب فى ضم اللاعب الفرنسى للقلعة الحمراء فى الموسم المقبل.

وأضاف أمير توفيق تصريحاته لـ"اليوم السابع"، لا أعلم من أين يأتى هؤلاء بمثل هذه الأنباء.. لم نتفاوض إطلاقاً مع هذا اللاعب الفرنسى، وعلّق أمير توفيق قائلاً: والله ما أعرف اللاعب"!

ويضم الأهلى حالياً ستة أجانب هم: النيجيرى جونيور أجاى، المالى آليو ديانج والسغالى آليو بادجى والتونسى على معلول والإنجولى جيرالدو ومعهم المغربى وليد أزارو الذى أنتها إعارته مؤخراً للاتفاق السعودى ويحتاج الأهلى للاستغناء عن أحد هؤلاء اللاعبين الستة فى الموسم المقبل حسب لوائح أتحاد الكرة المصرى وفى حالة رغبة الاهلى ضم لاعب أجنبى جديد عليه الاستغناء عن أثنين من هذا السداسى الأجنبي.