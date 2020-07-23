شكرا لقرائتكم كيف يستفيد الزمالك من حمزة المثلوثي في قيادة الأبيض الموسم الجديد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم نادى الزمالك أولى صفقاته بتوقيع الدولي التونسي حمزة المثلوثي المنضم لصفوف الفريق الأبيض في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق الصفاقسي التونسي، حيث وقع اللاعب على عقود انضمامه للفريق الأبيض لمدة 3 مواسم بقيمة مليون و800 ألف دولار، بواقع 500 ألف دولار في الموسم الأول و600 في الموسم الثاني و700 ألف دولار في الموسم الثالث.

ويعتبر حمزة لاعب مهم ومن الركائز الأساسية للفريق والمنتخب التونسي ، حيث أنه شارك في 14 مباراة مع الصفاقسي هذا الموسم بالدوري التونسي.، وساهم في 5 أهداف خلالها عن طريق تسجيل هدفين وصنع 3 أهداف في الدوري ،كما شارك في مباراتين في الكونفدرالية ومباراة بالكأس تونس.

ودوليا فقد شارك المثلوثي في 29 مباراة دولية بقميص المنتخب التونسي، صنع 3 أهداف لزملائه، واجمالا فقد لعب حمزة المثلوثي 227 مباراة بقميص الأندية التي لعب لها، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 20 هدفا اخرين.

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ويمكن للزمالك الاستفادة من المثلوثى بحسب ما أكده التونسي نبيل معلول مدرب المنتخب السوري الحالي ومنتخب تونس السابق والذى سبق ودرب اللاعب مؤكدا انه ندمان شخصيا ويشعر بالندم على عدم ضمه خلال توليه مسئولية منتخب سور قرطاج في وقت سابق، مضيفا أن حمزة لاعب جيد وقيادي فى الملعب وله دور بارز مما يساهم في قيادة الجبهة اليمني لفريقه.

وبالطبع سيستفيد الزمالك في الناحية اليمنى، من المثلوثي كونه لاعب متميز دفاعيا وهجوميا، وهو ما يظهر جيدا في قدراته على احراز وصناعة الأهداف لزملائه في الأندية التي لعب لها والمنتخب التونسي

علاوة على أن حمزة يعتبر لاعب ذكى جدا خاصة فى التمريرات وصناعة اللعب، ولديه دقة فى التمريرات والتصويبات، كما أنه قادر على استحواذ الكرة من أقدام الخصم بشكل مهارى دون ارتكاب اخطاء خلال المباراة