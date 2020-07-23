شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك: تجربة بيراميدز مفيدة للغاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن تجربة مباراة بيراميدز الودية التي انتهت بخسارة الأبيض بهدف نظيف أنها مفيدة للغاية.

أضاف أمير عبد العزيز في تصريحات خاصة لقناة الزمالك: "التجربة كانت مفيدة للغاية لأنه من الوارد التعرض لمثل هذا الموقف في بطولة إفريقيا أو الدوري".

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تابع: "ظهرنا في الشوط الثاني بشكل جيد، على عكس الشوط الأول الذي لم نبدأ فيه بنفس المستوى".

وقال أمير عبد العزيز: "كارتيرون قال لي إن تلك فرصة مناسبة لرؤية اللاعبين تحت الضغط أمام فريق محترم مثل بيراميدز".

وشدد مدرب الزمالك عن أن بيراميدز لم يخلق العديد من الفرص على مرمانا في الشوط الثاني، باستثناء الهدف الذي جاء بحظ كبير ".