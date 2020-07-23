شكرا لقرائتكم محمود علاء يتابع ردود فعل السوشيال ميديا على طرده بمباراة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت نهاية مباراة وبيراميدز حرص محمود علاء مدافع الزمالك على متابعة السوشيال ميديا لمعرفة ردود فعل الجماهير على الطرد الذي تعرض له في مباراة فريقه الودية ضد بيراميدز، وانفعاله بشكل غير مبرر، رغم أنها مباراة ودية.

تغلب بيراميدز على الزمالك، بهدف دون رد، سجله رجب بكار، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

تشكيل الفريقان

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بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبدالشافي فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم".

بينما بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"المهدى سليمان في حراسة المرمى، عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى في خط الدفاع، أحمد توفيق ومحمود حمادة وطارق طه وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد في خط الوسط، إيريك تراورى في خط الهجوم".