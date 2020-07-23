شكرا لقرائتكم طبيبا الزمالك وبيراميدز يعقمان اللاعبين خلال الراحة الإجبارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل طبيبا فريقي الزمالك وبيراميز فترة توقف المباراة الودية التي تجمع الفريقين على ملعب بج العرب لتعقيم لاعبيهم جيدا تطبيقا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز ضمن تحضيرت الفريقين لعودة منافسات الدوري والمشاركة في البطولات الإفريقية.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز وديا والمقرر لها الخامسة مساء اليوم.

ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

وكان بيراميدز قد أعلن تشكيله للمباراة المكون من :-

حراسة المرمى: مهدي سليمان

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خط الدفاع: عمر جابر - أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود حمادة - طارق طه - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن

خط الهجوم: إيريك تراوري