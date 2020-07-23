الزمالك يعلن تغريم محمود علاء 200 ألف جنيه بعد طرده أمام بيراميدز



أعلنت قناة نادى الزمالك أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى قرر خصم 200 ألف جنيه من محمود علاء مدافع الفريق، بعد طرده أمام بيراميدز. وتغلب بيراميدز على الزمالك، بهدف دون رد، سجله رجب بكار، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا. pic.twitter.com/zZW1ZM5Hvf

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