محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح أحمد زاهر إداري الفريق الأول لنادي الزمالك، أنهم تواصلوا مع سفير مصر في المغرب من أجل التعاون لإعادة أشرف بنشرقي، ومحمد أوناجم وتأكد أن يكونا من بين العائدين حال تأكد الرحلة.
وقال إداري الزمالك في تصريحاته لقناة الزمالك الفضائية: "حدث تواصل مع سفير مصر في المغرب بشأن التعاون لإعادة محمد أوناجم وأشرف بنشرقي إلى مصر من أجل الالتحاق بمعسكر الفريق."
وتابع: "هناك رحلة يوم 26 يوليو الجاري لكن غير مؤكدة وإذا تأكدت وتحركت الرحلة من المغرب سيكون من بين العائدين محمد أوناجم وأشرف بنشرقي."
وعاد بنشرقي وأوناجم إلى المغرب في مارس الماضي بعد توقف نشاطات كرة القدم جراء جائحة فيروس كورونا، ولكن لعدم فتح الطيران المباشر بين البلدين بعد لم يتمكنا من العودة.
ويلعب الزمالك المباراة الرسمية الأولى له بطولة دوري we الممتاز 6 أغسطس القادم أمام المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك: إذا تأكدت طائرة 26 يوليو سيعود بنشرقي وأوناجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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